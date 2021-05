L’annuncio di Marotta sul nuovo allenatore dell’Inter

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha annunciato che in serata potrà essere già di casa un nuovo allenatore per i nerazzurri.

Da ieri l’Inter è senza allenatore, dopo aver risolto il contratto di Antonio Conte. Una situazione di instabilità che dovrebbe durare ancora per poco. La società, infatti, non è mai rimasta ferma, anzi si è mossa alla ricerca di un profilo stimolante ma non fuori budget per ridisegnare il futuro.

Inter, Marotta annuncia: “Stasera l’allenatore”

In prima istanza di era pensato a Massimiliano Allegri, il quale però sembra propendere verso il ritorno alla Juventus. Per tale ragione, la società nerazzurra si sarebbe inserita tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito, presidente della Lazio. L’allenatore biancoceleste ieri sera si è riunito con il patron per discutere dell’agognato nuovo contratto. Sembrava ci fosse l’accordo ma in sostanza niente è ancora nero su bianco. Una situazione di stasi che ha permesso all’Inter di approfittarne e scambiare più di qualche chiacchiera con l’agente Tinti, il quale cura gli interessi di Inzaghi.

All’Inter il profilo piace e molto e l’allenatore potrebbe decidere di cambiare aria dopo i troppi tentennamenti del club della capitale. Il ribaltone potrebbe quindi realizzarsi in serata, stando alle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter, in occasione dell’evento del ‘Foglio’, ‘Lo sport che verrà’, ha dichiarato: “Forse entro stasera avremo l’allenatore, almeno ufficiosamente”.