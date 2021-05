Zidane non è più l’allenatore del Real Madrid: ora è ufficiale

Attraverso una nota il Real Madrid ufficializza l’addio del tecnico Zidane. “Decisione che rispettiamo. Questa sarà sempre casa sua”.

Zinedine Zidane non è più l’allenatore del Real Madrid. Ad ufficializzare il divorzio è stato il club spiegando, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito e sui social network, che la decisione di andare via è stata presa proprio dal francese. “Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrare il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni, e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid”.

Zidane lascia il Real Madrid: il ringraziamento del club

Il tecnico ha concluso la stagione al secondo posto dietro all’Atletico ed in Champions League ha condotto la squadra fino alla semifinale, dove poi è stato eliminato dal Chelsea di Tuchel. In questi anni ha contribuito in maniera importante ad arricchire la bacheca dei blancos vincendo, tra le altre cose, tre Champions consecutive. Ora è il tempo dei saluti e non è detto che questo debba per forza essere un addio. “Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa”.

C’è curiosità adesso per capire quale sarà la prossima destinazione dell’allenatore. La Juventus, in queste ore, sta definendo l’accordo con Massimiliano Allegri. Attenzione poi al Paris Saint Germain: la posizione di Mauricio Pochettino, dopo la mancata vittoria del campionato, è tutt’altro che solida e non è escluso che l’argentino possa tornare al Tottenham sostituito proprio da Zidane. Il Real, invece, pare essere vicino ad Antonio Conte.