Juventus, la frecciata di Bernardeschi: “Qui lo posso fare”

Bernardeschi, tra i migliori dell’Italia nell’amichevole contro San Marino, è stato intervistato dalla RAI a termine della gara.

L’Italia ha travolto il San Marino 7-0 in amichevole. Dopo la prima mezz’ora caratterizzata da ritmi molto lenti, la squadra di Mancini ha preso il largo con le reti di Bernardeschi, Ferrari, Belotti e con le doppiette di Politano e di Pessina.

Il migliore in campo è stato Bernardeschi. Il giocatore della Juventus ha sbloccato il match con tiro da fuori ed é entrato in quasi tutte le azioni che hanno poi portato ad un gol. Bernardeschi, a termine della gara contro San Marino, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della ‘RAI’:

Lo sfogo di Bernardeschi su Pirlo

“Mancini ha confermato la mia presenza all’Europeo? Devo ringraziare il mister che mi ha dato sempre fiducia. Qui sto bene e mi diverto. Quando mi diverto vengono fuori le qualità e per me questo è fondamentale. Europeo? La qualità è altissima in questa squadra e siamo stati tutti bravissimi a mettere in difficoltà Mancini“.

Bernardeschi si è poi soffermato sulla Juventus: “Perchè in Nazionale rischio la giocata e nella Juve no? Perché qui mi fanno rischiare la giocata. Ritorno di Allegri? Sono molto felice del ritorno del mister. Spero veramente di godermelo ancora. Sono contento del suo ritorno. E’ stato sempre un grande, ed gestito sempre ottimamente il gruppo, portando sempre i risultati”.