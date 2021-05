Inter, piazzato il primo colpo ‘interno’: firma e annuncio

E’ arriva l’annuncio in casa Inter. Un rinnovo atteso e che ovviamente ha messo d’accordo anche i tifosi nerazzurri

In casa Inter c’è fermento per scoprire chi sarà il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Conte, i tifosi attendono di scoprire chi raccoglierà l’eredità del tecnico pugliese, soprattutto dopo aver vinto lo Scudetto ed aver ridato a tutto l’ambiente la gioia di aver conquistato un trofeo importante.

Intanto proprio Conte sembra essere sempre più vicino al Real Madrid, soluzione che prende corpo anche dopo l’annuncio del ritorno di Allegri in casa Juventus. Insomma, sono giorni di grandi annunci e non è impensabile sperare che anche il nuovo allenatore dell’Inter venga confermato ed, appunto, annunciato dal club nerazzurro proprio in questi giorni,

Intanto si guarda al futuro, con Beppe Marotta che sta lavorando su tanti tavoli. Vero è che il ridimensionamento in casa Inter appare ormai un dato certo, probabilmente elemento che ha spinto lo stesso Conte a non restare sulla panchina nerazzurra. Ma ci sono anche situazioni interne che vanno gestite al meglio.

Inter, confermato il rinnovo: arriva l’annuncio

In questi minuti, è stato infatti annunciato un rinnovo importante in casa nerazzurra. E’ quello di Alessandro Bastoni, difensore che quest’anno si è ben messo in mostra in quel di Milano. Un giovane sul quale, evidentemente la società vuole puntare anche per il futuro.

Il prolungamento è stato siglato fino a giugno 2024. Un attestato di grande fiducia nei confronti di Bastoni, che rappresenta cosi un perno sempre più importante per il club anche in prospettiva.