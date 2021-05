L’offerta che può strappare De Paul a Milan e Juventus

De Paul vicino all’Atletico Madrid, che ha offerto all’Udinese 20 milioni ed il cartellino di Nehuen Perez. Trattativa in fase avanzata.

Sorpasso Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. I colchoneros, in queste ore, hanno sorpassato la concorrenza del Milan e della Juventus mettendo sul piatto 20 milioni “cash” ed il cartellino del difensore classe 2000 Nehuen Perez. L’Udinese, che preferirebbe un’offerta di 40 milioni netti, ci sta comunque riflettendo in maniera sera: la trattativa sta andando avanti ed ulteriori sviluppi potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Paul vicino all’Atletico Madrid: lo vuole Simeone

L’argentino, vera e propria colonna portante dei bianconeri, nel corso della stagione è cresciuto in maniera esponenziale: a confermarlo sono i numeri registrati in campionato (9 gol e 10 assist), nettamente superiori rispetto a quelli dello scorso anno (7 e 6). Da qui la volontà di confrontarsi con altre sfide e giocare la prossima Champions League. La dirigenza, dal canto suo, non vorrebbe privarsene ma ormai la cessione appare inevitabile. “Che sia un fuoriclasse è sotto l’occhio di tutti. Chi se lo può permettere? Non faccio i conti nelle tasche degli altri. Guardo anche all’estero” le parole pronunciate nei giorni scorsi dal direttore sportivo dei friulani Pierpaolo Marino.

LEGGI ANCHE >>> Cosa voleva dire De Paul

Potrebbe quindi proseguire in Spagna la carriera di De Paul, che in passato ha già vestito la maglia del Valencia. A lui, come detto, erano molto interessati anche la Juventus (soprattutto nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il sogno Paul Pogba) ed il Milan, alla ricerca di un sostituto di Hakan Calhanoglu in scadenza di contratto e disposto ad inserire nell’operazione il cartellino di Hauge. La volontà del “Cholo” Simeone, però, è stata più forte.