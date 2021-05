De Paul vuole giocare con Lautaro: “Insieme? Magari…”

Rodrigo De Paul è stato intervistato da Perfil Bulos dove ha espresso il desiderio di poter giocare con Lautaro Martinez.

L’Udinese ha disputato un’ottima stagione, salvandosi con largo anticipo. Tra i bianconeri ha brillato la stella di Rodrigo De Paul. L’argentino ha disputato 36 gare dove ha segnato 9 reti e fornito la bellezza di 10 assist vincenti ai propri compagni.

E’ da tempo che molte squadre importanti hanno messo i propri occhi su De Paul. L’Atletico Madrid avrebbe offerto 20 milioni di euro più l’intero cartellino del giovane calciatore Nehuen Perez per convincere l’Udinese a vendere il giocatore. La società bianconera vorrebbe 40 milioni netti per lasciare andare il suo uomo più rappresentativo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il desiderio svelato di Rodrigo De Paul

De Paul è stato intervistato da ‘Perfil Bulos’ dove ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo rapporto con Lautaro Martinez: “Giocare insieme a Lautaro nel Racing? Quando sarà il momento giusto parlerò con chi di dovere per farsì che accada tutto questo. Ne parlerò anche con quello dalla testa grossa. Sarebbe bellissimo“.

LEGGI ANCHE>>> Marotta piazza gli esuberi dell’Inter: accordo e firma in arrivo

Oltre all’Atletico Madrid, De Paul è seguito da molti club italiani. Il Milan prenderebbe l’argentino in caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto con Calhanoglu, mentre la Juventus punterebbe su di lui se non dovesse far tornare a Torino Pogba. Su De Paul c’è da registare anche l’interesse della stessa Inter e del Napoli.