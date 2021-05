Georgina svela il futuro di Cristiano Ronaldo | VIDEO

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è lasciata andare con alcune dichiarazioni sul futuro del portoghese.

Dopo la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta e la qualificazione alla prossima Champions League ottenuta all’ultima giornata, la Juventus ha tirato una linea ed ha avviato un’autentica rivoluzione con l’addio di Paratici e l’avvicendamento in panchina tra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri.

La Juventus ha disputato una stagione con risultati poco convincenti. Le critiche sono state tantissime e non hanno risparmiato neanche Cristiano Ronaldo. Sul portoghese sono circolate tante indiscrezioni di calciomercato e forse la sua compagna Georgina Rodriguez ha fatto definitivamente chiarezza.

La confessione su Ronaldo di Georgina

Georgina Rodriguez, impegnata in Spagna nella docuserie sulla sua serie prodotta da Netflix, ai presenti che le chiedevano del futuro di Ronaldo ha risposto in maniera diretta: “Se queda” tradotto in italiano: “Resta”. Notizia che, sicuramente, recherà tantissima gioia a i tifosi bianconeri.

Cristiano Ronaldo ha giocato 44 partite in questa stagione ed ha siglato la bellezza di 36 gol. Il portoghese è stato anche il capocannoniere della Serie A di quest’anno, ma per la conoscere il suo futuro bisogna attendere le prossime settimane.