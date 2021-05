Il messaggio social di Ronaldo che in pochi si aspettavano

Ronaldo su Instagram ha voluto salutare l’ormai ex allenatore della Juventus Pirlo, diretto all’Udinese o al Sassuolo.

Mancava solo la sua voce. È arrivato pochi minuti fa, a distanza di quasi 24 ore di distanza dall’annuncio ufficiale ed in ritardo rispetto a quello di altri compagni di squadra, il saluto di Cristiano Ronaldo ad Andrea Pirlo. “Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te!” il messaggio pubblicato dal portoghese attraverso una story su Instagram, al fine di sottolineare il rispetto nei confronti dell’ormai ex allenatore della Juventus.

La punta, sotto la gestione Pirlo, ha conquistato il titolo di capocannoniere della Serie A grazie alle 29 reti messe a segno in 33 presenze a cui poi vanno aggiunte le 4 (in 6 partite) segnate in Champions League e le 2 in Coppa Italia. In bacheca sono entrate anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia: trofei che però non sono bastati al tecnico per rimanere sulla panchina bianconera. Ma a quanto pare resterà disoccupato ancora per poco: sul tavolo, infatti, ci sono le offerte di Udinese e Sassuolo, pronte ad avviare con lui un nuovo progetto tecnico.

Pure il futuro di Ronaldo, attualmente impegnato nel ritiro della nazionale portoghese in vista dell’Europeo (11 giugno-11 luglio), al momento appare un rebus. La sensazione generale è che la sua esperienza a Torino si sia conclusa con la panchina contro il Bologna: il Paris Saint Germain e il Manchester United stanno valutando la fattibilità dell’operazione e confronti tra le parti ci sono già stati. I Red Devils, in particolare, sarebbero pronti a proporre, come contropartita, Paul Pogba. Un’eventualità che sta già facendo sognare i tifosi.