Manchester City-Chelsea perde un protagonista: out per infortunio

Manchester City-Chelsea, infortunio per Thiago Silva. Il calciatore del Chelsea ha abbandonato il terreno di gioco.

Si è appena concluso il primo tempo di Manchester City-Chelsea. La finale di Champions League è in scena in questi istanti. I primi quarantacinque minuti di gioco si sono conclusi sullo 0-1 grazie alla rete di Havertz al minuto 43. Poco prima della rete del vantaggio dei Blues di Thomas Tuchel, però, proprio il tecnico degli inglesi è dovuto correre ai ripari visto l’infortunio di Thiago Silva.

Manchester City-Chelsea, infortunio per Thiago Silva

Infortunio per Thiago Silva al minuto 38 di Manchester City-Chelsea, finale di Champions League. Il calciatore dei Blues ha abbandonato il campo poco prima del fischio parziale a causa di un infortunio muscolare dopo uno scontro di gioco con Foden.

Dopo aver provato a stringere i denti, l’ex difensore del Milan si è accasciato al suolo in preda al dolore. Non è riuscito, dunque, a concludere neppure il primo tempo di gioco della finale. Si è optato per il primo cambio del match per la formazione guidata in panchina da Thomas Tuchel. E’ entrato in campo Christensen al minuto 40.