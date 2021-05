Juventus, Agnelli beffato sul mercato: visite mediche confermate

Beffa per la Juventus di Andrea Agnelli. Il club bianconero vede sfumare El Kun Aguero: fissate le visite mediche col Barcellona.

Nulla da fare per la Juventus di Andrea Agnelli. Non sarà El Kun Aguero il primo colpo della nuova era targata Massimiliano Allegri. L’attaccante del Manchester City, uscito sconfitto ieri dalla finale di Champions League contro il Chelsea, saluta in lacrime il club inglese dopo dieci anni di onorata militanza. Il club bianconero ci aveva fatto un pensierino, ma adesso l’affare sfuma del tutto.

Calciomercato Juventus, niente da fare per Aguero

In ottica calciomercato, la Juventus deve sistemare la situazione relativa a Cristiano Ronaldo ed a Paulo Dybala. Sarà fondamentale, dunque, capire il futuro del portoghese e dell’argentino prima di fiondarsi sul mercato.

Nel frattempo, però, Sergio Aguero pare aver già trovato una nuova sistemazione. L’attaccante argentino, in scadenza a giugno 2021, saluterà il City a parametro zero. Il club più vicino al suo cartellino è il Barcellona, ad un passo dalla chiusura dell’affare. Secondo quanto riferito da ‘Sport’, il classe 1988 giungerà in Catalogna nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche con il nuovo club. Prima di volare in ritiro con l’Argentina, è attesa anche la firma dell’attaccante sul nuovo contratto. Beffata la Juventus, dunque, che ora dovrà puntare un altro obiettivo.