Italia, i 28 convocati di Mancini: esclusione a sorpresa

Roberto Mancini ha diramato la lista dei pre-convocati in vista degli Europei. Un’esclusione eccellente balza subito all’occhio.

L’Italia si prepara al prossimo Europeo. La squadra azzurra si spera possa essere una delle protagoniste della prossima competizione continentale, ed è chiaro che molto passerà anche da come Roberto Mancini riuscirà a compattare il gruppo anche nei giorni precedenti alla competizione.

Erano attese oggi le convocazioni del ct, quelle dalla quali poi servirà ulteriore scrematura prima di quelle definitive. Scegliere i giocatori da portare agli Europei non sarà semplice, anche solo per il fatto di dover lasciare a casa giocatori che sicuramente meriterebbero un palcoscenico importante come quello continentale.

Un compito arduo, che sta già facendo discutere. Proprio nei convocati di Mancini, diramati qualche minuto fa, è emersa un’esclusione eccellente che ha sorpreso tutti i tifosi dell’Italia che hanno appreso per primi la notizia.

Italia, i pre-convocati di Mancini: out Kean

Nei 28 giocatori che sono stati chiamati dal commissario tecnico per la prossima fase, infatti, manca Moise Kean. Il giocatore è stato protagonista con il Paris Saint Germain con ben 19 gol stagionali che, evidentemente, non sono bastati per garantirgli la chiamata di Roberto Mancini.

Una notizia che ovviamente farà discutere, che potrebbe essere seguita anche da altre esclusioni a sorpresa da qui alla lista definitiva dei convocati.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).