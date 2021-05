“La Juventus sarà esclusa dalla Champions League”

La Juventus verso l’esclusione dalla Champions League? C’è chi punta verso questa soluzione, come il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato.

Sono stati mesi molto intenso per il calcio europeo. L’avvento della Superlega, scongiurato in poche ore, ha stravolto una serie di equilibri a livello dirigenziale. Ci sono tre club, ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona, nel mirino dell’Uefa che da settimane sta minacciando sanzioni pesanti. C’è chi sospetta ci sia la precisa volontà, da parte dell’organo continentale, di estromettere i club dalla Champions League, minaccia già sollevata quando c’è stato l’annuncio della Superlega, e che ha portato alcuni club a fare dietrofront.

Ma questi tre club non hanno ancora accantonato l’idea di poter creare una competizione diversa da quelle già esistenti, ed è proprio questo che indispettisce i piani alti dell’Uefa, su tutti Ceferin. Ieri proprio quest’ultimo ha rimandato la possibile esclusione dei club dalle competizioni europee, chiamando in causa il consigli disciplinare che avrà la voce finale in questo senso. Ma l’eventualità, ad oggi, viene paventata da più parti.

“Juventus sarà esclusa dalla Champions League”

In tanti si stanno pronunciando proprio sull’eventualità che alla fine questi club potranno essere estromessi dalla competizione, il tutto ovviamente diretto poi verso una battaglia legale senza precedenti.

A dare manforte a queste eventualità è stato Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport che proprio ieri ha intervistato Ceferin. E proprio le parole dell’inviato dell’emittente satellitare sono parse particolarmente chiare, soprattutto dopo le sensazioni avute di fronte allo stesso numero uno dell’Uefa.

“Una decisione dovrà essere presa in tempi brevi. Sarei sorpreso se non arrivasse un’esclusione per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Con questo non dico che queste squadre non giocheranno la Champions, perché poi la battaglia si sposterà in tribunale”, le parole di Alciato.

Lo stesso cronista di Sky ha poi aggiunto riguardo le possibili sanzioni: “Come sensazione personale posso dire che negli occhi di Ceferin ho visto molta determinazione nel rimanere sulle proprie posizioni e andare deciso”.