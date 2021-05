Effetto Mourinho: il giocatore dell’Arsenal apre alla Roma

Granit Xhaka è tra gli obiettivi della Roma per il centrocampo. Il calciatore svizzero ha parlato dal ritiro della Nazionale di questa possibilità.

La Roma di José Mourinho è la grande incognita per la prossima stagione, nella misura in cui sarà una squadra molto diversa da quella dell’ultima stagione, alla quale il tecnico portoghese darà la sua riconoscibile impronta. Sul mercato cominciano a circolare nomi e profili, che danno una prima indicazione sul tipo di formazione sulla quale intenderà lavorare The Special One. Il Ds Pinto è a lavoro su diverse situazioni, come Nuno Tavares del Benfica, terzino sinistro classe 2000, il portiere Rui Patricio del Wolverhampton, Belotti del Torino e il centrocampista Xhaka dell’Arsenal.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Arsenal, Xhaka risponde all’interesse della Roma

Già in passato lo svizzero è stato vicino all’Italia, ma non vi ha mai giocato. Il giocatore ha militato, fino ad adesso, nel Basilea, poi nel Borussia M’gladbach fino all’Arsenal, dove è impegnato dal 2016. Potrebbe essere però giunto il momento di mettersi in discussione e provare una nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus ha scelto: ecco chi prenderà il posto di Paratici

Dal ritiro della Nazionale svizzera Granit Xhaka apre le porte alla Roma, durante una conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da ‘Blick Sport’: “Ho letto dell’interesse della Roma e ne sono orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa sia riuscito a fare nella sua carriera. Sa come si vincono i titoli. Io ho ancora due anni di contratto con l’Arsenal e qui a Londra conoscono le mie qualità. Tuttavia, quando saràil momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò”. Tocca soltanto alla Roma fare la mossa giusta che convinca anche l’Arsenal e accontenti Mourinho, l’asso in più nella manica della società per un ottimo mercato estivo.