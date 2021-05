Inzaghi costruisce la nuova Inter: “Ha chiamato l’attaccante”

Colloquio telefonico tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter non verrà messo sul mercato: sarà il pilastro della nuova Inter.

Simone Inzaghi, ad un passo dall’ufficialità come nuovo allenatore dell’Inter, è già al lavoro per disegnare la rosa per la prossima stagione. Il club punta a ridimensionare il progetto e ad abbattere i costi, ma alcuni calciatori restano incedibili. Uno su tutti è Romelu Lukaku. Il bomber nerazzurro difficilmente lascerà Milano, a meno che non arrivi una offerta incedibile.

Calciomercato Inter, Inzaghi chiama Lukaku

Simone Inzaghi verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, ha già iniziato un primo giro di contatti telefonici con alcuni membri della squadra. Il primo a ricevere la telefonata del neo allenatore, come riporta ‘Sky Sport’, è stato Romelu Lukaku, informato da Inzaghi di essere il pilastro della nuova Inter.

Leader dello spogliatoio e trascinatore della squadra in campo, Lukaku è l’ultimo dei big da cedere. Proprio per questo motivo, dunque, non verrà messo sul mercato. Attorno a lui, il mister ha intenzione di costruire la nuova formazione, provando a replicare quanto fatto alla Lazio con Ciro Immobile.