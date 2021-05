Lukaku già sa la squadra che vuole scipparlo all’Inter

L’Inter fa i conti con le possibili cessioni, dall’Inghilterra arriva una notizia su Romelu Lukaku: i nerazzurri ‘tremano’

Vendere e fare cassa. E’ questo il cronoprogramma dell’Inter per il prossimo mese. L’ordine impartito da Zhang è chiaro e non trattabile: servono i famosi 90 milioni da recuperare tramite le operazioni di acquisti e cessioni. Allora non sono da escludere cessioni anche di big: Hakimi è il primo indiziato ad andare via, Lautaro Martinez quello che potrebbe seguirlo se la situazione di cassa dovesse renderlo necessario. Ma le sirene verso i calciatori nerazzurri non si limitano a loro due.

C’è Romelu Lukaku travestito da ‘sogno’ per le big europee. A lui pensa il Real Madrid, soprattutto se dovesse affidare la panchina a Conte. E’ lui il bomber che potrebbe finire al Manchester City di Guardiola. Ma soprattutto Lukaku sembra essere diventato il primo obiettivo del Chelsea campione d’Europa. Lo scrive il ‘Daily Mail’ che spiega come Tuchel abbia bisogno di un attaccante importante e l’interista sembra essere quello più facilmente raggiungibile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, il Chelsea punta Lukaku per battere il City

Kane e Haaland sono obiettivi complicati per diversi motivi ed allora Abramovich punta diritto su Lukaku. Secondo il tabloid inglese l’entourage del belga è già a conoscenza dell’interesse del Chelsea che, dopo aver vinto la Champions, deve migliorare l’attacco per poter detronizzare il City in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi costruisce la nuova Inter: “Ha chiamato l’attaccante”

I Blues vogliono puntare sulle necessità economiche dell’Inter e sperano di spuntare una cifra più bassa rispetto ai 120 milioni fissati dal club nerazzurro come valutazione. Per Lukaku si tratterebbe di un ritorno a Londra dopo la parentesi non certo da ricordare di 10 anni fa. Ora però il belga è nel pieno della maturità calcistica ed è una dei migliori attaccanti in circolazione. Il Chelsea lo sa e ci punta per il prossimo anno, tocca all’Inter resistere per evitare un doloroso addio.