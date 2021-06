Allegri ribalta la Juventus: “Cinque top player per i bianconeri”

Allegri vuole un centrocampista offensivo e ha presentato alla Juve una lista di cinque nomi: i candidati, da De Paul a Milinkovic-Savic

L’esperto di calciomercato Luca Momblano, molto attento su tutto quello che ruota attorno al mondo Juventus, ha riferito di una lista di cinque nomi presentata da Allegri alla società per il ruolo di trequartista/centrocampista offensivo.

Quello che cerca il neo tecnico bianconero è un giocatore di talento utilizzabile in più posizioni (e, all’occorrenza, in più moduli) dalla mediana in su.

“Allegri ha richiesto alla Juve un trequartista di talento”

Ecco dunque le parole del giornalista sul canale Twitch di ‘Juventibus’: “Nella lista dei trequartisti richiesti da Allegri ci sono De Paul, Calhanoglu, Aouar, Zielinski e Milinkovic-Savic“.

Chiaramente, di questi potrebbe arrivarne uno, massimo due. Anche perché la Juve ha bisogno di rinfoltire la rosa in più ruoli, come dimostrato dalle lacune evidenziate nel corso della passata stagione.

Si tratterebbe comunque, visti i nomi in ballo, di un importante segnale: con il ritorno di Allegri e l’addio di Paratici, il tecnico livornese dovrebbe avere maggiore voce in capitolo anche per quel che riguarda il mercato.