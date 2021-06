“Mourinho vuole un difensore della Juventus”: l’annuncio in diretta TV

Asse di mercato bollente tra la Juventus di Max Allegri e la Roma di Jose Mourinho. Lo Special One prova a scippare un ‘senatore’ ai bianconeri.

Massimiliano Allegri è al lavoro per costruire la nuova Juventus. Il club bianconero, però, prima di acquistare, deve fare cassa e cedere gli esuberi. La prima cessione potrebbe sorprendentemente arrivare in difesa. C’è un rumors attorno a Leonardo Bonucci, pilastro della retroguardia bianconera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Bonucci corteggiato da Mourinho

Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, il club bianconero potrebbe operare anche sul mercato in uscita. La sessione estiva di calciomercato potrebbe coinvolgere anche i senatori. Giorgio Chiellini sembra destinato a restare a Torino. Leonardo Bonucci, invece, potrebbe partire a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, la decisione è ufficiale: giovedì arriva anche la firma

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto durante a ‘Top Calcio 24’. Ecco quanto dichiarato: “Ho saputo una cosa. Jose Mourinho ha chiamato Leonardo Bonucci per provare a farlo trasferire alla Roma”. Poi prosegue: “In difesa può partire anche Merih Demiral. Il difensore è in uscita. Vorrebbe prendere una decisione solo dopo gli Europei, ma la Juventus ha fretta di chiudere l’affare. Il turco piace molto in Premier League. Piace soprattutto al Manchester City, ma anche in Serie A ha un estimatore. Luciano Spalletti lo vorrebbe al Napoli“.