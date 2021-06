Pjanic ha chiamato Allegri: i due ostacoli al ritorno alla Juventus

Miralem Pjanic ha chiamato a Massimiliano Allegri: ritorno alla Juventus possibile ma ci sono due ostacoli da superare

Pjanic e Allegri di nuovo insieme, alla Juventus. L’ipotesi è venuta a galla appena è balenata la possibilità del ritorno del tecnico toscano in bianconero. Ora che l’Allegri bis è divenuto realtà, il bosniaco rappresenta a tutti gli effetti un possibile obiettivo di mercato per Cherubini. Tanto che, secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, tra Pjanic e Allegri c’è stata anche una telefonata. Una chiamata per congratularsi del ritorno a Torino, ma anche per dare la propria disponibilità di raggiungerlo e far rientro alla Juve dopo appena un anno (infelice) al Barcellona.

Un’idea che potrebbe sbocciare nelle prossime settimane ma che deve superare un doppio ostacolo. Il primo è rappresentato dall’età del calciatore: 31 anni non sono tanti ma di certo non sono in linea con il progetto giovani varato dalla società piemontese. L’altro è rappresentato dalla formula dell’affare: impossibile pensare di acquistarlo a titolo definitivo, vista la valutazione fatta appena un’estate fa, l’unica strada sarebbe quella di un prestito.

Pjanic quindi è pronto al ritorno alla Juventus, anche se l’affare deve superare il doppio ostacolo per concretizzarsi. Del resto il bosniaco non rappresenta l’obiettivo principale della mediana, un reparto che nella mente di Allegri dovrà subire una ristrutturazione importante.

In cima alla lista delle preferenze c’è Locatelli per il quale è stato prospettato un contratto di cinque anni con ingaggio da tre milioni di euro a stagione. Poi c’è la prospettiva Pogba, per il quale si continua a parlare di un possibile scambio con Cristiano Ronaldo. Infine, un vecchio pallino bianconero: Aouar del Lione, nome che è da tempo in orbita Juventus.