La Juventus spera che sia arrivata la svolta per Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid e potrebbe rappresentare la svolta anche per il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus

La Juventus aspetta di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo e una svolta potrebbe arrivare grazie al ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid. A ipotizzarlo è ‘Tuttosport’, secondo cui il rientro in Spagna del tecnico di Reggiolo potrebbe dare nuova vita all’idea del ritorno di CR7 al ‘Bernabeu’. Un ritorno di cui nei mesi scorsi si è parlato tanto, vista la volontà del portoghese di tornare al Real.

Poi però ci aveva pensato Florentino Perez a spegnere ogni speculazione dicendo no a Cristiano Ronaldo. Una posizione che ora potrebbe cambiare nuovamente. E’ la presenza di Ancelotti a rappresentare un possibile invito a rivedere la propria posizione.

Ancelotti potrebbe chiedere il ritorno di Ronaldo

L’edizione odierna di ‘TuttoSport’ ricorda l’ottimo rapporto che c’è tra Ronaldo e Ancelotti. Il tecnico è considerato da CR7 una sorta di papà calcistico ed allora le intenzione del Real Madrid potrebbero anche essere riviste.

Lo spera la Juventus, ma spera soprattutto che nel giro di pochi giorni venga deciso il futuro del suo numero 7. I bianconeri non si straccerebbero le vesti davanti alla richiesta di addio dell’attaccante, ma sperano che la decisione arrivi nel minor tempo possibile. Una necessità visto che la presenza (o meno) di Ronaldo inevitabilmente condizionerà le mosse sul mercato della società. Un attaccante arriverà in ogni caso, ma l’addio di CR7 porterebbe alla necessità di un ulteriore acquisto e allo stesso tempo libererebbe del budget per acquisti in altri reparti.