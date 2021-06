Ancelotti, prima di dire ‘si’ al Real ha rifiutato una big italiana

Ancelotti era stato contattato dall’Inter, alla ricerca del sostituto di Conte. Ma la proposta è stata rifiutata.

Carlo Ancelotti all’Inter. Una suggestione di mercato durata lo spazio di poche ore, quelle tra l’invio dell’offerta da parte della società e il rifiuto, garbato ma netto, del tecnico. A rilanciarla in queste ore è stato il quotidiano spagnolo ‘As’ secondo cui l’Inter, subito dopo il burrascoso addio di Antonio Conte, ha contattato l’attuale manager dell’Everton proponendogli la panchina.

Ancelotti, “no” all’Inter: ecco il Real Madrid

I contatti, però, non si sono intensificati e così i nerazzurri sono stati costretti a ripiegare su altri profili scegliendo, alla fine, Simone Inzaghi. Ancelotti, invece, è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Real Madrid. Per lui si tratterebbe di un ritorno a sorpresa: tra luglio 2013 e maggio 2015, infatti, guidò i blancos alla conquista della decima Champions League, della Supercoppa Europea, della Coppa di Spagna e del Mondiale del Club.

Il rapporto con il presidente Florentino Perez in questi anni è rimasto buono e dopo 6 anni l’operazione potrebbe davvero concretizzarsi. Ulteriori sviluppi sono già attesi nelle prossime ore. L’Everton è stato allertato e non dovrebbe creare problemi. Nel caso in cui la trattativa dovesse saltare, nella lista di Perez ci sono Mauricio Pochettino (sempre più distante dal Paris Saint Germain) e la leggenda Raul, attuale tecnico del Castilla. In ribasso le quotazioni di Antonio Conte.