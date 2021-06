“Firma e va via in prestito”: l’accordo tra Donnarumma ed il suo nuovo club

Gigio Donnarumma lascia il Milan. Ha già un accordo col suo nuovo club. Il portiere verrà girato in prestito per una stagione.

Il futuro di Gigio Donnarumma resta più incerto che mai. L’unica certezza nel futuro del portiere è che nella sua vita non ci sarà più il Milan. La Juventus di Andrea Agnelli lo segue con attenzione; il portiere, però, nel frattempo piazza un like ad un post su Instagram che lo accosta al Barcellona. Dall’Inghilterra, però, spunta l’ultima clamorosa news sul suo futuro.

Futuro Donnarumma, accordo col PSG

Il giornalista del ‘Times’ Duncan Castles riferisce di un accordo tra Gianluigi Donnarumma ed il Paris Saint-Germain. Il club francese è al lavoro per provare a far trasferire il portiere in Ligue 1. Lo stesso giornalista, però, sottolinea la strategia del club transalpino: firma sul contratto e poi via in prestito per una stagione.

Navas resterebbe, dunque, padrone della porta del PSG nella prossima stagione, ma nel frattempo il club vorrebbe assicurarsi il cartellino del portiere italiano. Gigio resta corteggiato dai top club d’Europa. Con l’ipotesi prestito non è da escludere che si potrebbe vedere il calciatore indossare la casacca della Roma.