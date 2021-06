L’indizio social che avvicina Donnarumma al nuovo club

Gianluigi Donnarumma ha le valigie pronte. Il portiere del Milan lascerà la maglia rossonera a parametro zero. Spunta un indizio sul suo prossimo club.

Quale sarà il destino di Gianluigi Donnarumma? Il portiere dirà addio al Milan in estate. Il suo contratto con i rossoneri, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. L’arrivo di Mike Maignan dal Lille spegne ogni speranza dei tifosi: Gigio saluterà Milano. Sulle sue tracce, nel frattempo, i migliori top club d’Europa.

Calciomercato Milan, Donnarumma si avvicina al Barcellona?

Nel frattempo, sui social network, è iniziato il tam tam. Il motivo? Un like galeotto del portiere del Milan. Donnarumma, infatti, seguito anche dal Barcellona di Koeman, ha messo ‘like’ ad un post che lo accostava proprio al club blaugrana.

La pagina ‘Instagram’ FcBarcelona.Indian ha raccolto l’apprezzamento del portiere del Milan che ha piazzato un like ad un post che lo accostava ai catalani a costo zero. Un indizio social che fa comprendere quanto il Barcellona possa essere effettivamente meta gradita dal calciatore. Nel frattempo la Juventus resta a guardare. Nelle ultime ore c’è da registrare l’inserimento anche di un altro club di Serie A: la Roma di Jose Mourinho resta alla finestra.