L’acquisto della Roma che può mandare Donnarumma alla Juventus

Come riporta Tuttosport, la Roma potrebbe prendere Szczesny dalla Juventus. La cessione del polacco potrebbe portare Donnarumma a Torino.

Mentre i giocatori stanno preparando il prossimo Europeo con le rispettive nazionali, i club stano imbastendo le trattative per formare le squadre per la prossima stagione. Dopo un’annata con risultati poco convincenti, la Juventus ha attuato un’autentica rivoluzione: dall’addio di Paratici al cambio di allenatore tra Pirlo e Allegri.

Il Milan è stato tra ci club più attivi sia in entrata che in uscita. Il club rossonero ha ufficializzato l’addio di Donnarumma e l’acquisto del suo sostituto Mike Maignan dal Lille. Il Milan sarebbe vicino anche a riscattare Tomori dal Chelsea. Il futuro di Donnarumma è tra gli argomenti di mercato più gettonati in questi giorni.

La Roma di Mourinho interessata a Szczesny

Come riporta ‘Tuttosport’, la Juventus sarebbe molto interessata a Donnarumma, ma l’acquisto del giovane portiere è vincolato alla cessione di Szczesny. Il portiere polacco permetterebbe una plusvalenza al club piemontese di 8-10 milioni di euro, mentre Donnarumma arriverebbe a parametro zero. Szczesny sarebbe seguito dal Barcellona, PSG e dal suo ex club l’Arsenal.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano sportivo, anche la Roma sarebbe interssata sia a Donnarumma che Szczesny. Mourinho potrebbe fare, indirettamente, un favore alla Juve, riportando Szczesny sulla sponda giallorossa del Tevere. Il giocatore polacco ha militato già nella Roma dal 2015 al 2017, collezionando 81 presenze.