Locatelli alla Juventus? Arriva la ‘provocazione’ di Carnevali

L’ad del Sassuolo Carnevali ‘avvisa’ la Juventus su Locatelli: “Su di lui tanti interessi, anche dall’estero”

Nell’Italia che esordirà tra poco più di una settimana agli Europei ci saranno ben tre giocatori del Sassuolo: Locatelli, Berardi e la sorpresa Raspadori.

Tutti e tre sono al centro di interessi di mercato. In particolare, il centrocampista classe ’98 sarebbe da tempo nel mirino della Juventus. Ecco allora che l’ad del club neroverde Giovanni Carnevali ‘avvisa’ proprio i bianconeri in un’intervista concessa a ‘Tuttosport’: “Su Manuel dall’estero fanno sul serio“.

Carnevali: “Per Locatelli valuteremo dopo l’Europeo, Raspadori resta”

Come a dire, se la Juve non formulerà un’offera convincente, Locatelli potrebbe seguire un percorso simile ai suoi compagni di Nazionale Verratti e Jorginho, rispettivamente al PSG e al Chelsea.

Carnevali ha comunque specificato che una decisione definitiva verrà presa solo una volta terminato l’Europeo, in accordo con il giocatore.

Per quanto riguarda invece i baby prodigi Raspadori e Scamacca (che rientrerà dal prestito al Genoa), il dirigente neroverde ha in mente una strategia diversa: “Non li vogliamo vendere. Il Sassuolo punta sui giovani e Raspadori si deve consacrare con noi, stesso discorso per Scamacca. Restano al cento per cento”.