Paratici, non solo Tottenham: spunta un nuovo club per l’ex Juve

Domani pomeriggio è attesa la conferenza stampa di addio per Fabio Paratici. Andrea Agnelli saluterà davanti ai giornalisti l’ormai ex CFO della Juventus in un appuntamento che segnerà la fine di un’era per i bianconeri. Il dirigente piacentino difficilmente resterà fermo e per lui le sirene suonano soprattutto dall’estero. C’è ad esempio il Tottenham che lavora al suo approdo a Londra, magari insieme ad Antonio Conte.

Ma, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, il nome di Paratici è finito nel mirino anche del Paris Saint-Germain. Contatti recenti quelli tra il dirigente e il club francese che è alla ricerca di un sostituto di Leonardo. Sarebbe stata presentata un’importante offerta che Paratici sta prendendo in considerazione, insieme a quella del Tottenham.

Paratici, offerta del Psg: sfida al Tottenham

Chiusa l’esperienza alla Juventus, per Paratici si potrebbero aprire quindi le porte di uno dei due club esteri. Una decisione non è stata presa e nella scelta del dirigente potrebbe pesare anche la possibilità di ricongiungersi con Antonio Conte.

Con il tecnico salentino, il manager ha condiviso tre anni alla Juventus e l’idea di lavorare nuovamente insieme lo attrae. Ma attraente è anche l’idea di lavorare in uno dei club più ricchi del mondo qual è il Paris Saint-Germain. Riflessioni in corso quindi per Paratici che nei prossimi giorni sarà chiamato a dare una risposta alle proposte presenti sulla sua scrivania. Prima però sarà il tempo di chiudere anche pubblicamente il capitolo Juventus. Domani la conferenza stampa, quindi l’addio a Torino e la decisione sul futuro.