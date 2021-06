Il nuovo allenatore della Lazio è già arrivato in città

Secondo quanto raccolto dal giornalista Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri dovrebbe essere a Roma per trattare con Lotito.

Il mercato degli allenatori sta impazzendo in questi giorni. Solo Milan ed Atalanta, tra le migliori squadre italiane, non hanno cambiato allenatore. l’addio di Simone Inzaghi, la Lazio di Lotito è alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione.

I nomi monitorati dalla dirigenza biancoceleste sono stati tanti, ma il vero ed unico obiettivo è sempre stato Maurizio Sarri. La Lazio punta sull’ex tecnico di Napoli e Juventus per continuare sugli ottimi livelli raggiunti con il ciclo guidato da Simone Inzaghi. Sarri è contrattualmente libero dopo che la Juventus non ha esercitato l’opzione per il rinnovo.

Sarri è a Roma per parlare con Lotito

Come riporta, tramite un tweet, il giornalista Alfredo Pedullà, Sarri dovrebbe trovarsi in queste ore a Roma. In serata ci dovrebbe essere l’incontro con Lotito che potrebbe portare alla fumata bianca. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, tra le parti ci sarebbero da limare alcuni dettagli economici sull’ingaggio: le cifre dovrebbero ballare tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Tutto l’ambiente biancoceleste è fiducioso per il raggiungimento dell’accordo tra Lotito e Sarri. In queste ore già stanno circolando eventuali obiettivi della Lazio per accontentare il tecnico toscano, come il suo fedelissimo Elseid Hysaj. Tra i possibili giocatori in vendita ci sarebbero Correa, Muriqi, Fares, Patric e Cataldi.