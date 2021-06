Sintonia Allegri-Inzaghi: Inter e Juventus ‘mandano via’ gli esuberi

Come quanto riporta il giornalista Luca Momblano, Inter e Juventus avrebbero l’idea di un possibile scambio tra Gagliardini e Bernardeschi.

Il campionato 2020/2021 è terminato da quasi due settimane, ma già ci sono stati cambiamenti epocali sia in Italia che all’estero. Basti pensare che solo Atalanta e Milan non hanno cambiato allenatore tra i top team della Serie A. A causa delle Pandemia, il calciomercato che verrà sarà meno ricco rispetto a quelli delle passate stagioni.

Ci sono meno risorse economiche e acquistare calciatori importanti è sempre più difficile. Ci saranno, molto probabilmente, molti scambi per ovviare alla carenza di disponiblità liquide. Juventus ed Inter, entrambe alla prese con problemi economici, potrebbero andare incontro uno scambio di due calciatori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Possibile scambio tra Bernardeschi e Gagliardini

Secondo quanto raccolto dal giornalista ‘Luca Momblano’, i due club starebbe pensando ad uno scambio tra Gagliardini e Bernardeschi. Questi due calciatori permetterebbero di ottenere due ottime plusvalenze per i bilanci delle due squadre. Gagliardini andrebbe a rinforzare la mediana bianconera, mentre l’ex Fiorentina sarebbe un’ottima alternativa per Simone Inzaghi sulle corsie.

LEGGI ANCHE >>> Inter, un altro big va via: ha già detto sì ad un altro club

Al momento non ci sarebbe nessuna trattativa tra Juventus ed Inter, ma con il passar delle settimane questo scambio potrebbe rapprenstare un’ottima opportunita da cogliere per entrambe le squadre in un calciomercato avaro di risorse economiche.