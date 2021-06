Superlega, ecco De Laurentiis: presa di posizione ufficiale

Il Napoli scopre le carte. Cosi il club azzurro ha rilasciato una nota ufficiale, attraverso Twitter, legata al tema Superlega e le ultime di oggi.

Il caso Superlega continua a protrarsi ancora adesso, portandosi dietro dei veri e propri strascichi polemici. La Juventus, il Barcellona ed il Real Madrid tremano ed attendono quelle che saranno le decisioni prese dagli organi competenti sulle prossime partecipazioni alle competizioni europee.

Il rischio concreto, per tutte e tre, è proprio quello di non arrivare a partecipare alla prossima Champions League, eventualità paventata proprio dal numero uno dell’Uefa Ceferin che – va detto – ha poi riversato la responsabilità decisionale al tribunale disciplinare che deciderà come porsi nei confronti dei club ‘dissidenti’ che ancora adesso sono legati al progetto Superlega.

Insomma, bisognerà ancora attendere prima di capire i risvolti che vedranno coinvolti i tre club, ma c’è chi dietro le quinte attende con trepidazione. In Italia la Juventus occupa uno dei primi quattro posti della classifica finale, ed è chiaro che la sua esclusione dalla Champions aprirebbe nuovi scenari.

Superlega, arriva il tweet del Napoli

Nella giornata di oggi è emersa una notizia, secondo la quale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato la Uefa per avere delucidazioni in merito alla possibile esclusione della Juventus dalla Champions. Un eventualità che, ovviamente, cambierebbe in maniera drastica anche l’estate degli azzurri.

Notizia che, però, è stata smentita dallo stesso patron azzurro. Attraverso un tweet pubblicato dalla Ssc Napoli, è stata smentita la notizia riportata oggi. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la Uefa riguardo la possibilità di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L’indiscrezione riportata da Bein Sports è priva di fondamento”.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la Uefa riguardo la possibilità di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L’indiscrezione riportata da Bein Sports è priva di fondamento. pic.twitter.com/rUbH0LvBn2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2021

Dunque, nessun contatto tra il Napoli e l’Uefa. Resta, però, la consapevolezza che qualcosa potrebbe succedere. I destini della Juventus e del club partenopeo sono legati a doppio nodo.