Roma, Mourinho ha messo gli occhi su uno ‘scarto’ del Napoli

Si prepara ad esplodere la sessione estiva di calciomercato. Mourinho ha messo nel mirino una ‘meteora’ passata per Napoli.

La sessione di calcio mercato non si è ancora aperta, ma sono già tante le voci che si inseguono da diverse settimane. I club di Serie A stanno lavorando per mettere a segno colpi in estate che possano aumentare il livello delle rispettive rose. Manca ormai poco all’inizio della prossima sessione, ma sono anche tanti gli allenatori che cominceranno nuovi progetti tecnici, soprattutto per le big del campionato.

Da Allegri con la Juventus a Spalletti col Napoli, passando da Inzaghi e Milano sponda Inter e Mourinho per la Roma, nuove avventure che ovviamente necessiteranno di particolari accorgimenti per permettere ai tecnici di mettere in campo le proprie idee di gioco.

Proprio nella capitale c’è grande fermento per il nuovo corso targato Mourinho. I tifosi giallorossi non attendono altro che l’approdo del tecnico portoghese, ed ammirare quello che sarà il nuovo ciclo dopo le delusioni dell’ultima stagione di Paulo Fonseca.

Roma, Mourinho vuole una ‘meteora’ di casa Napoli

La programmazione è già cominciata. La Roma sta monitorando diversi profili che possano essere utili proprio a rendere concreta l’idea di gioco del nuovo allenatore. Uno di questi porta in Portogallo, con un rimando molto concreto alla Serie A. Si tratta di un giocatore diventato una sorta di ‘meteora‘ in casa Napoli, ma che avrebbe attirato l’attenzione di Mourinho.

Si tratta di Carlos Vinicius che – come riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’ – sarebbe finito proprio nel mirino della squadra giallorossa. Mourinho avrebbe individuato l’attaccante di proprietà del Tottenham come rinforzo ideale per la piazza capitolina.

Dopo un passato praticamente ‘invisibile’ col Napoli, Vinicius ha cominciato un percorso di crescita importante. In Portogallo, con la maglia del Benfica, l’attaccante classe ’95 ha messo a segno ben 24 gol e 13 assist nella stagione 19/20. Un bottino che l’ha portato poi a crearsi chance anche con gli spurs, ma Mourinho sarebbe pronto all’assalto.