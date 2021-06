Superlega, la rivelazione che salva Agnelli e la Juventus

Che ne sarà della Juventus? La questione Superlega continua a preoccupare i bianconeri che potrebbero essere allontanati dalla Champions League.

La Juventus di Andrea Agnelli continua ad essere coinvolta nella dura lotta con la UEFA. Il Comitato esecutivo lavora alle sanzioni da applicare ai club ribelli che hanno dato vita, seppure per poche ore, alla nuova competizione europea. Insieme a Real Madrid e Barcellona, la società di Agnelli è rimasta fedele ai propri pensieri, non allontanandosi dal progetto tanto discusso. Quale sarà il destino della Juve? A stretto giro potrebbe anche essere allontanata dalla Champions League, ma la notizia non è ancora certa.

Superlega, difficile la squalifica della Juventus

Il giornalista di ‘ESPN’ e del ‘Corriere dello Sport’ Gabriele Marcotti si è pronunciato a proposito dell’eventuale squalifica dei bianconeri. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio 24’, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La UEFA andrà avanti. Proporrà la squalifica dalla Champions League per le tre squadre ribelli fondatrici della Superlega”.

Poi prosegue: “L’eventuale decisione del TAS, prassi alla mano, potrebbe giungere anche nel corso della prossima stagione. I club coinvolti beneficerebbero, dunque, di una sospensione“.