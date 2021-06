Milan, due nomi nel taccuino in caso di addio a Calhanoglu

Punto interrogativo sul futuro di Calhanoglu e rinnovo ancora in stand-by. Quali saranno le strategie del mercato rossonero? Sul fantasista turco resta forte l’interesse della Juventus

Quale sarà il futuro di Calhanoglu? Il trequartista turco non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e sulle sue tracce resta forte l’interesse della Juventus. Il Milan ha già presentato la sua offerta al suo numero 10, offerta che l’entourage di Calhanoglu avrà modo di valutare con calma nel corso delle prossime settimane.

Il piano del Milan è chiaro: nessuna particolare follia per il rinnovo di Calhanoglu, ma le parti potrebbe trovare un accordo di massima nei prossimi giorni. Trapela ottimismo, ma chiaramente i rossoneri hanno già pronti due valide alternative. Il primo obiettivo, come noto, resta il nome di De Paul. Il centrocampista argentino ha una valutazione di circa 35-40 milioni di euro.

Rinnovo Calhanoglu: l’alternativa De Paul e spunta anche Correa

Non solo De Paul, il Milan potrebbe affondare dirottare le sue attenzioni anche su Correa. L’attaccante della Lazio, con l’arrivo di Sarri e con il possibile passaggio al 4-3-3, potrebbe essere sacrificato per far cassa. Il Milan aprire all’arrivo dell’argentino, il quale potrebbe agire sia nel ruolo di trequartista, sia al fianco di Ibrahimovic. Una suggestione e ipotesi di mercato senza alcuna conferma, almeno per il momento.

L’obiettivo rossonero sarà quello di convincere Calhanoglu a dire sì al rinnovo. Cresce l’ottimismo, ma attenzione anche al pressing della Juventus, pronta a spingere il piede sull’acceleratore sul fantasista turco.