Dazn, falso allarme: tutto da rifare

Stamattina in assemblea di Lega si votava per la proposta di Dazn di prevedere un campionato spezzatino per il prossimo anno

Prima sì e poi no. La proposta di Dazn di creare a partire dal prossimo anno un campionato spezzatino, con gare a tutte le ore e nessuna in contemporanea, era prima passata durante l’assemblea di Lega di questa mattia e poi è stata revocata a causa della pressione di Ferrero e Preziosi. Morale della favola: bisognerà riaggiornarsi alla prossima settimana. E’ quanto emerso al termine di una mattinata ricca di colpi di scena.

Dazn, rinviata proposta di calcio spezzatino

I voti favorevoli erano stati 13, bastavano per approvare lo spezzatino, poi il dietrofront con nuovo aggiornamento per la prossima settimana. Gli aggiornamenti qui:

La Serie A al collasso (anche) di immagine: votato e approvato lo “spezzatino” con 13 voti su 19. Poi, dopo enormi pressioni di Ferrero e Preziosi immediatamente revocato. Voto aggiornato alla prossima settimana. Tra poco su @repubblica — Matteo Pinci (@matteopinci) June 7, 2021

Lo schema, per favorire le tv, era il seguente: partite in orari diversi dal sabato al lunedì. Si cominciava il sabato alle 14.30 e si finiva il lunedì sera col monday night delle 20.45. Di sabato partite anche alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.45. Identici orari per la domenica con l’aggiunta del lunch match delle 12.30. Resta invariata la finestra del lunedì alle 20.45. In attesa dell’ok definitivo.