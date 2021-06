“Vlahovic e Dybala coppia esplosiva”: la Juventus lo sa già

La Juventus pensa a Dusan Vlahovic per il prossimo anno: coppia esplosiva con Paulo Dybala destinato a restare bianconero

Dusan Vlahovic alla Juventus. I bianconeri cercano un attaccante di livello e il giovane serbo della Fiorentina sembra essere tra i prescelti. Lui, forse più di Icardi e Milik, per caratteristiche tecniche, anche se il prezzo e la ferma volontà di Commisso di non venderlo, potrebbero spingere Cherubini a vagliare altre alternative. Per Vlahovic servirebbero molti soldi, ma la Juventus sa già che l’affare sarebbe quello giusto.

A dirlo è anche un tecnico che ha allenato Vlahovic nell’ultima stagione: Beppe Iachini. L’ex Fiorentina ha avuto alla sua corte anche Paulo Dybala, altro attaccante destinato a restare in bianconero dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri. Un futuro, quella della Joya, che dipende anche da ciò che accadrà con Cristiano Ronaldo, ma intanto i bianconeri si immaginano una coppia da sogno: Vlahovic-Dybala.

“Vlahovic e Dybala che coppia”: l’investitura di Iachini

Proprio della possibile coesistenza di Vlahovic e Dybala, due mancini, parla Iachini e promuove a pieni voti l’attaccante della Fiorentina. Il giudizio dell’ex tecnico viola è un invito alla Juventus: comprate Dusan.

“Quelli bravi come Vlahovic e Dybala possono sempre giocare insieme – dice Iachini -. Sarebbero una coppia esplosiva e insieme continuerebbero a segnare tanto”. L’allenatore si spinge oltre e rivela anche un particolare dell’acquisto della Joya da parte della società bianconera: “Nel 2015 Marotta e Paratici mi consultarono prima di acquistare Dybala e dissi che era da prendere a volo. Di Dusan direi lo stesso”. Consiglio netto quello di Iachini e chissà se la Juventus lo terrà in considerazione quando si tratterà di scegliere il nome del prossimo attaccante.