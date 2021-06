Juventus, Mendes ha deciso il futuro di Cristiano Ronaldo

Mentre Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso se restare alla Juventus, il suo agente Jorge Mendes entra in contatto con tre club diversi.

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta incerto. La società al momento non muove passi e attende di capire anche le ambizioni e le idee del calciatore. Probabilmente, nessuna decisione danneggerà il club, nella misura in cui in caso di addio del portoghese, si costituirà un tipo di mercato. Qualora, invece, dovesse restare, con Allegri potrebbero avvenire dei cambiamenti in meglio.

Mendes prepara tre soluzioni per il futuro di Ronaldo

Secondo quanto riferisce ‘ESPN’, Jorge Mendes, agente del giocatore, si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti, prima di spingere in una direzione o in un’altra. In particolar modo, ben tre società sarebbe state allertate.

In primo luogo, il PSG, con maggiore necessità e interesse, perché l’arrivo di Cristiano Ronaldo darebbe ancora più appeal al club francese a livello internazionale. In fila, ci sarebbero anche Manchester United e Real Madrid. Quest’ultima opzione, col rientro alla guida tecnica di Carlo Ancelotti, potrebbe riaccendersi: anche in sede di presentazione, l’ex tecnico dell’Everton ha ribadito la stima nei riguardi di CR7. Tutto fa pensare che si attenderà la fine degli Europei per prendere una decisione. Le prestazioni di Ronaldo, infatti, potrebbero incidere sul prezzo del cartellino e sull’interesse di varie società, oltre al fatto che al momento il giocatore è concentrato sul Portogallo. I dialoghi con Allegri comunque sono già avvenuti e sono stati positivi, quindi anche una sua permanenza potrebbe essere di giovamento alla rosa, sebbene economicamente impattante.