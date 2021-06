Juventus, gratis l’attaccante che fa restare Ronaldo e Dybala

La Juventus può mettere le mani su un attaccante quasi gratis: il nome giusto per far convivere Ronaldo e Dybala

Un attaccante per Allegri, ma non uno qualsiasi. Con Morata destinato alla permanenza, la necessità di un bomber per la Juventus non cambia. Serve un numero 9 che possa alternarsi con lo spagnolo, garantendo gol e lavoro di squadra. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Serie A e mettere d’accordo anche Dybala e Ronaldo.

La coesistenza di argentino e portoghese finora non è andata a gonfie vele: nessuno dei tre tecnici che si sono alternative sulla panchina bianconera è riuscito a far rendere al massimo la Joya e CR7. Allegri ora ci riprova e potrebbe avere un alleato importante: Edin Dzeko. A riferirlo è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la Roma potrebbe questa volta liberare il bosniaco anche gratis o comunque per una cifra molto bassa (a bilancio è contabilizzato per meno di due milioni di euro).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Dzeko gratis: ritorno di fiamma

Dzeko è stato vicino alla Juventus già nella scorsa estate quando, soltanto il mancato arrivo di Milik alla Roma, fece sfumare il suo passaggio in bianconero. Ora si torna a parlare del bosniaco e il suo arrivo potrebbe rappresentare anche la soluzione giusta per riuscire a far convincere Dybala e Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> La priorità della Juventus di Allegri ha un nome e cognome (anzi due)

Il futuro dei due attaccanti è ancora tutto da scrivere e la loro situazione è nota: la Joya deve rinnovare il suo contratto (scadenza 2022), il portoghese decidere se restare o spingere per l’addio. Nel caso in cui dovessero restare entrambi, per Allegri si ripresenterebbe il problema della loro coesistenza. La soluzione potrebbe essere proprio Dzeko, capace di legare l’attacco come propri e in grado di aprire gli spazi dove Ronaldo e Dybala potrebbero inserirsi.