Napoli, affondo su Basic: si può chiudere, i dettagli

Come raccolto dal sito Gianlucadimarzio.com, ci sarebbe una trattativa avviata tra il Napoli e Basic del Bordeaux. Il colpo è possibile e si può chiudere.

Dopo la concente delusione dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League e l’avvicendamento tra Gattuso e Spalletti, il Napoli cerca di voltare pagina. La dirigenza partenopea sta programmando la campagna acquisti per la prossima stagione. Tanti nomi stanno circolando in orbita Napoli.

Tra i giocatori accostati al squadra azzurra c’è anche Toma Basic. Adrian Aliaj, agente del giocatore del Bordeaux, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ‘Gianlucadimarzio.com’: “La Serie A? E’ in cima ai pensieri di Toma. Qualche offerta c’è, stiamo valutando le possibili soluzioni migliori per il suo futuro”.

L’agente di Basic ha incontrato il Napoli

Aliaj, come quanto riferito sempre dal sito ‘Gianlucadimarzio.com’, sarebbe già stato due volte a Napoli per parlare di Basic con il direttore sportivo della squadra partenopea Cristiano Giuntoli. L’agente cura gli interessi anche di un calciatore del team azzurro, ovvero il difensore Amir Rrahmani.

Basic ha un altro anno di contratto con il Bordeaux. Il club francese avrebbe già aperto ad una cessione per il giocatore, per evitare di non perderlo a parametro a zero la stagione prossima. Il centrocampista costerebbe 10 milioni di euro più bonus. Giuntoli deve valutare eventuali cessioni, come quella di Fabian Ruiz, prima di sferrare il colpo finale.