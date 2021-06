E’ pronto a tornare alla Juventus: lo conferma l’agente

Rugani tornerà alla Juventus per restare e convincere Allegri. Il suo agente ha fatto il punto parlando a “Tuttosport”

Zero dubbi. L’esperienza al Cagliari, meno ricca di soddisfazioni rispetto alle attese nonostante la conquista della salvezza, è ormai alle spalle. Daniele Rugani è infatti pronto a tornare alla Juventus per giocarsi le sue carte e provare a convincere Massimiliano Allegri. A fare il punto è stato oggi il suo agente Davide Torchia, nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Allegri lo conosce benissimo, sa quali siano i pregi e quali i difetti, ma è tutto il club a stimarlo. Lo considerano uno di loro, visto che Daniele è cresciuto lì”.

Rugani torna alla Juventus: obiettivo la permanenza a Torino

L’obiettivo è quindi quello di restare a Torino e riuscire a ritagliarsi spazio. “Il futuro dipende da tante variabili, dalla direzione che prenderà il mercato, dai momenti. Intanto – ha detto il procuratore – conta che i rapporti con la Juve siano molto sereni. Loro sanno che se Daniele potrà essere utile, lui ci sarà sempre”. Nel caso in cui, invece, la Juventus intenda fare a meno di lui puntando su altri profili, il difensore non si metterà di traverso. “Se dovremo fare determinate considerazioni e valutazioni sul futuro le faremo. Valuteremo il percorso più adatto. Non c’è nulla di stabilito”.

Rugani è arrivato al Cagliari durante il mercato invernale dopo la parentesi non felice al Rennes (“si stava integrando bene nel gruppo ma un infortunio muscolare ha interrotto la sua ascesa”). In Sardegna si è ambientato subito, giocando 16 partite condite da un gol e un assist. “C’è anche la sua mano sulla salvezza dei rossoblù. Complessivamente è stata una stagione che poteva andare meglio, ma Daniele non è stato fortunato”.