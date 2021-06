Atalanta, il nuovo piano offensivo di Gasperini: sì al doppio acquisto

Il calciomercato dell’Atalanta partirà da una mini rivoluzione offensiva e da alcuni accorgimenti anche in fase difensiva. Quasi certo l’addio di Ilicic, da valutare anche il futuro di Lammers

L’Atalanta proverà a spingere il piede sull’acceleratore in vista dell’imminente sessione di calciomercato. La Dea valuterà alcune opportunità, soprattutto in attacco per ridare linfa vitale alle strategie della prossima stagione. Come riportato nelle ultime ore, i nerazzurri starebbero valutando il possibile affondo su Boga.

L’attaccante del Sassuolo, valutato circa 40 milioni di euro dai neroverdi, potrebbe dire addio agli emiliani e sposare il progetto nerazzurro. Boga si sposerebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Gasperini, adattandosi perfettamente nel ruolo di esterno sinistro sia in caso di 3-4-1-2, sia in caso di 4-2-3-1. Su Boga resta forte l’interesse di diverse squadre di Premier League e big italiane.

Calciomercato Atalanta, in attacco sarà addio a Lammers

Non solo Ilicic, l’Atalanta dirà addio anche a Lammers, poco utilizzato da Gasperini nella seconda parte di stagione e fuori dalle idee tattiche del tecnico nerazzurro. Oltre a Boga, l’Atalanta potrebbe puntare con forte decisione anche su un attaccante abile nell’attaccare la profondità sulla fascia destra. Occhio ai possibili sondaggi per Politano e Berardi.

Gasperini proverà a spingere il piede sull’acceleratore su un doppio obiettivo offensivo, due acquisti capaci di completare il reparto offensivo della Dea considerando gli addii, quasi certi, di Ilicic e Lammers.