Inter, l’agente gela i tifosi: “A chi non piacerebbe giocare nel Barcellona?”

Nel taglio dei costi preannunciati dall’Inter e palesati pure dall’addio di Antonio Conte, tutto il popolo nerazzurro si interroga su quale sarà il pezzo da novanta che non farà parte della squadra che Beppe Marotta consegnerà a Simone Inzaghi nel tentativo di confermarsi in cima al campionato di serie A.

A giudicare dalle parole dell’agente di Lautaro Martinez non c’è molto da stare sereni per il futuro dell’attaccante argentino all’Inter. Alejandro Camano ha parlato a ‘Sport’, testata catalana, della possibilità del suo assistito di vestire la maglia del Barcellona.

Agente Lautaro Martinez: “A chi non piacerebbe giocare nel Barcellona? L’Inter ci ha offerto il rinnovo”

L’agente non ha nascosto il fascino di vestire la maglia blaugrana del Barcellona e di quanto sia forte il suo richiamo pure per Lautaro Martinez. “A chi non piacerebbe? Si tratta di una delle migliori squadre al mondo. Il suo ex agente, un anno fa, gli parlò della possibilità di un trasferimento lì ma la situazione non era chiara” ha risposto il procuratore dell’attaccante, che ha poi aggiunto: “Siamo molto sereni, tuttavia non ho ricevuto chiamate da Barcellona. Al momento non c’è nulla pertanto non ci pensiamo”. Camano ha poi aggiunto: “In questo momento comunque vogliamo comprendere il progetto dell’Inter e ascoltare le offerte che ci stanno proponendo. I nerazzurri non ci hanno mai parlato di una possibile cessione, vedremo cosa succederà durante il calciomercato. Una valutazione di novanta milioni comunque mi sembra esagerata. L’Inter ci ha offerto il rinnovo ma stiamo bene così”.

Camano ha inoltre riconosciuto pronto Martinez per un’esperienza di alto profilo: “Può affrontare qualsiasi sfida, si assume responsabilità importanti e non passa inosservato”. Il futuro di Lautaro è dunque in discussione.