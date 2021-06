La Juventus va matta per Kane: il sacrificio obbligato per il bomber

Come riporta il sito Calciomercato.it, la Juventus potrebbe puntare su Kane in caso di addio di Cristiano Ronaldo.

La nuova era di Allegri è iniziata da pochi giorni, ma sia il tecnico toscano che la dirigenza bianconera stanno progettando la campagna acquisti per allestire la squadra per la prossima stagione. L’obiettivo della Juventus è chiaro: tornare ad essere competitivi per tornare a vincere sia in Italia che in Europa.

La Juventus ha anche un nuovo direttore della macroarea calcio: Lorenzo Cherubini che ha sostituito Fabio Paratici. La società bianconera avrebbe come obiettivo l’acquisto di un attaccante centrale. Stanno circolando tanti nomi, non tutti abbordabili, in orbita juventina: Dzeko, Icardi, Vlahovic, Gabierl Jesus e Milik.

Sondaggio della Juventus per Kane

Secono quanto raccolto dal portale ‘Calciomercato.it’, la Juventus avrebbe fatto più di qualche sondaggio per un altro centravanti: Harry Kane. L’inglese del Tottenham, dove molto proabilmente andrà Paratici, ha chiesto di poter cambiare aria, considerando che gli Spurs non disputeranno la prossima Champions League.

L’acquisto di Kane sarebbe un colpo sensazionale per la Juve, ma il Tottenham chiederebbe ben 150 milioni di euro per lasciare andare via il proprio fuoriclasse. Kane preferirebbe restare in Inghilterra e la squadra juventina si sarebbe limitata solo a sondare il terreno, forse anche in previsione di un addio di Cristiano Ronaldo.