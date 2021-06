Niente Donnarumma, il dopo Buffon per la Juventus arriva dalla rivale

La Juventus deve trovare un portiere dopo l’addio di Buffon: perso Donnarumma, l’idea è pescare dalla rivale italiana

Non sarà Donnarumma il nuovo portiere della Juventus, ma i bianconeri hanno comunque la necessità di trovare un altro estremo difensore. L’ormai ex Milan ha deciso di accettare l’offerta del Paris Saint-Germain dove si giocherà il posto con Navas. A Torino, invece, punteranno ancora su Szczesny ma cercano un dodicesimo di affidabilità ed esperienza. Una necessità dopo la decisione di Buffon di lasciare la società bianconera che sarà colmata in questa finestra di mercato. Allegri potrebbe già fare affidamento su Perin, di rientro dal prestito al Genoa, ma la volontà della Juve è quella di cederlo e puntare su un altro profilo. ‘Tuttosport’ prova a fare i nomi degli obiettivi di Cherubini per la porta. Si va da un ex come Audero, arrivato alla Sampdoria proprio dalla Juventus, al portiere di una rivale dei bianconeri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, nel mirino anche Ospina

Si tratta di David Ospina, estremo difensore colombiano, che in questa sessione di mercato potrebbe lasciare il Napoli. Spalletti potrebbe chiudere il ballottaggio con Meret a favore dell’italiano e per l’ex Arsenal a quel punto la cessione diventerebbe un’ipotesi concreta. Il suo stipendio è alto per restare in azzurro a fare da secondo ed ecco che De Laurentiis potrebbe accettare offerte per cederlo.

LEGGI ANCHE >>> L’attaccante che “mai nella vita” sarà della Juventus

Non solo la Juventus su Ospina visto che il colombiano piace anche all’Atalanta. A Bergamo ritroverebbe due connazionali come Muriel e Zapata, così come un po’ di casa respirerebbe anche in bianconero grazie alla presenza di Cuadrado.