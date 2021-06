Ufficiale, Sarri alla Lazio: l’annuncio così nessuno l’aveva previsto

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. La società biancoceleste lo ha annunciato sui social in modo originale

Maurizio Sarri alla Lazio, è fatta: è arrivata anche l’ufficialità da parte della società biancoceleste. Lotito ha raggiunto l’accordo con l’allenatore toscano, che aveva firmato nelle scorse ore. Adesso l’annuncio. Sarà lui a sostituire Inzaghi che da poche settimane era diventato il nuovo allenatore dell’Inter. Serviva il nome giusto e Lotito ha scelto Sarri, fermo da un anno dopo l’esperienza alla Juventus.

Sui social l’annuncio è stato originale, sulla scorta dell’idea della Juventus di ridare il benvenuto ad Allegri con la foto della storica giacca lanciata in aria in un momento di rabbia. Per Sarri è stata prima scelta la sigaretta e poi un collage di foto: sigarette, la banca dove ha lavorato, la tuta e la squadra che allenerà tra pochi giorni.

