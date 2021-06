Calciomercato Milan, Pioli ha scelto il nuovo terzino destro

Il Milan è pronto a puntare con forte decisione su un nuovo terzino destro in vista della prossima stagione. I rossoneri tenteranno l’affondo su un vice Calabria di esperienza e affidabilità

Il calciomercato del Milan potrebbe partire dall’affondo rossonero su un nuovo terzino destro, sul riscatto di Tonali e su quello di Tomori. Queste le prime tre priorità, le quali andranno di pari passo con il rinnovo di Calhanoglu. Per quel che riguarda il trequartista turco, le parti sembrerebbero essere leggermente più vicine, ma serviranno ulteriori colloqui per la definitiva fumata bianca.

Ritornando al capitolo acquisti, per il ruolo di terzino destro, il quale si giocherà poi il posto con Calabria, occhio alla suggestione Florenzi, pronto a far ritorno alla Roma dopo l’ultima stagione al PSG. Tutto dipenderà dalle scelte di Mourinho e se il tecnico portoghese deciderà di trattenere il terzino in giallorosso. Massima attenzione anche alla situazione D’Ambrosio e Karsdorp, entrambi possibili obiettivi rossoneri in vista delle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Romagnoli verso la cessione: Juve alla finestra

Non solo acquisti, il Milan dovrà valutare con estrema attenzione anche il capitolo cessioni. Romagnoli potrebbe lasciare i rossoneri di fronte a un’offerta vantaggiosa. Il difensore piace alla Juventus che potrebbe avanzare un’offerta in caso di addio a Bonucci: Romagnoli andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Bonucci.

Non è escluso che i bianconeri bussino alla porta del Milan proponendo lo scambio alla pari con Bernardeschi, trattativa mai entrata nel vivo nei mesi scorsi nonostante le continue voci e indiscrezioni. Juve alla finestra, Milan pronto a mettere in atto il nuovo piano mercato.