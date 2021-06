L’annuncio che i tifosi del Napoli aspettavano da tempo

Napoli e Dries Mertens continueranno a camminare per mano? Le dichiarazioni dell’attaccante belga non lasciano più dubbi.

Euro 2020 è finalmente alle porte. La competizione europea per Nazionali vedrà coinvolti i migliori top player d’Europa, pronti a darsi battaglia alla caccia della vittoria finale. Uno tra questi è sicuramente Dries Mertens, attaccante della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il ‘piccolo’ centravanti belga, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro dei Diavoli Rossi, a Tubize, vicino Bruxelles. A poche ore dalla gara dell’Europeo contro la Russia, Mertens ha annunciato anche il proprio futuro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, svelato il futuro di Mertens

A precisa domanda sul suo futuro a Napoli, Mertens non ha lasciato spazio ad interpretazioni. Ecco quanto dichiarato: “Non credo che lascerò il Napoli. Non c’è motivo per me di lasciare la squadra. Smentisco categoricamente le voci su un mio futuro lontano da Napoli”.

LEGGI ANCHE >>> Il desiderio di mercato della Juventus rischia (forse) di sfumare

Poi prosegue: “È bello che ci siano di nuovo dei tifosi allo stadio. Per il Belgio è uno svantaggio non giocare mai a Bruxelles, visto che giocheremo due volte in Russia e una in Danimarca. Preferirei giocare tre volte in casa come l’Italia. Francia e Inghilterra sono le grandi favorite per la vittoria finale nell’Europeo. L’Italia è molto forte, Ovviamente anche il Belgio è in corsa. Sento ancora la fame e il buon senso di tre anni fa, ma abbiamo perso un po’ di esperienza, preferirei che Kompany, Dembélé e Fellaini fossero ancora con noi”.