Il desiderio di mercato della Juventus rischia (forse) di sfumare

Dall’Inghilterra: Raiola starebbe trattando per il rinnovo di Pogba. Ma il calciatore: “Nessuna proposta concreta dal Manchester United”

Notizia a sorpresa su Paul Pogba in arrivo dall’Inghilterra. Secondo ‘Sky Sports UK’, infatti, sarebbero cominciati i colloqui tra il Manchester United e Mino Raiola per il rinnovo del contratto del centrocampista, in scadenza nel 2022.

La svolta arriverebbe decisamente inaspettata, dato che negli scorsi mesi sia Raiola sia il giocatore si erano espressi piuttosto chiaramente, facendo intendere di voler concludere il rapporto con i Red Devils.

Pogba: “Dallo United nessuna proposta di rinnovo”

Lo stesso Pogba, peraltro, poco dopo l’uscita della news ha rilasciato al canale francese ‘RMC Sport’ una dichiarazione che sa di parziale smentita: “Tutti sanno che ho rimasto un solo anno di contratto. Sono ancora un calciatore dello United, ma non ci sono state proposte concrete di rinnovo. Contatti con il PSG? Ho un agente che si occupa di queste faccende”.

Il futuro del campione del mondo 2018 rimane, dunque, ancora avvolto da un alone di mistero. Numerosi club, intanto, attendono alla finestra: non solo il già citato Paris-Saint Germain, ma anche il Real Madrid e la Juventus, che da tempo starebbe lavorando sottotraccia per consentire il clamoroso ritorno del francese a Torino.