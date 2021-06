Inter, per l’attacco di Inzaghi spunta l’idea a costo zero

La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere protagonista anche l’Inter. Marotta può infilare un colpo a costo zero.

L’Inter di Simone Inzaghi prenderà forma nelle prossime settimane. Dopo la vittoria dello Scudetto e l’addio di Antonio Conte, per la dirigenza nerazzurra è tempo di programmare il futuro. Da capire quello che sarà il destino di diversi giocatori dell’organico che sarebbe attualmente a disposizione del neo-allenatore e che, ovviamente, subirà delle grosse variazioni nel corso del tempo.

Da capire soprattutto chi andrà via, con i nomi di Hakimi e Lautaro che ormai da settimane ballano tra indiscrezioni di mercato e parole da parte degli agenti che, per il momento, non hanno mai confermato alcun tipo di movimento in uscita per nessuno dei due giocatori. Il gioco delle parti? Vedremo.

Nel frattempo, l’Inter si guarda intorno anche per cercare le piste giuste (e magari anche economiche) per rinforzare la rosa, anche in preparazione a quella che potrebbe essere qualche uscita illustre.

Inter, idea a costo zero per l’attacco di Inzaghi

I tifosi sperano di poter vedere ancora Lukaku e Lautaro in coppia a guidare l’attacco nerazzurro, ma è chiaro che anche qualche altro innesto nel reparto offensivo potrebbe arrivare. L’Inter il prossimo anno dovrà tenere botta in campionato ma anche in Champions, e proprio per questo l’inserimento di un altro attaccante servirebbe a dare manforte a quelli che già ci sono.

E cosi spunta un nome a sorpresa, che pare piaccia e non poco alla dirigenza nerazzurra: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, l’Inter starebbe valutando Rafael Santos Borre, attaccante colombiano classe ’95 del River Plate in scadenza di contratto. Di fatto, Marotta potrebbe regalare ad Inzaghi un attaccante a costo zero.