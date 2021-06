Roma, tutto vero: il ‘colpo’ Maurizio Costanzo è ufficiale

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arriva anche l’ufficialità: Maurizio Costanzo sarà il nuovo responsabile comunicazione della Roma

La notizia era nell’aria da diverse ore, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Maurizio Costanzo sarà il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. Lo fa sapere lui stesso tramite una breve nota.

Roma, Maurizio Costanzo nuovo responsabile comunicazione

“Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione – scrive il popolare giornalista e conduttore televisivo -. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”.

Dopo l’ingaggio di José Mourinho, dunque, la famiglia Friedkin muove un altro colpo a sorpresa all’interno dell’organigramma giallorosso. Costanzo, di nota fede romanista, metterà dunque a disposizione del club la sua pluridecennale esperienza nel settore comunicativo.