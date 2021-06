Il bomber che ha stregato la Serie A (soprattutto la Juve) non si muoverà

Cosa c’è nel futuro di Dusan Vlahovic? Cosi da Firenze arrivano novità importanti riguardo il futuro dell’attaccante serbo.

La Juventus è in fase di costruzione. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha ovviamente cambiato diverse dinamiche anche per quanto riguarda quelle che sarà la prossima sessione estiva di calciomercato. Strategie, uscite ed entrate dovranno passare da quelli che saranno i dettami dell’allenatore, che proverà ad indicare le giuste strade per rinforzare la squadra bianconera.

In attesa di capire quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, resta comunque l’attacco il comparto della squadra bianconera che dovrebbe vedere almeno un’entrata importante. Morata dovrebbe restare, ma serve almeno un altro centravanti per evitare che anche quest’anno la Juventus si ritrovi con una sola punta di ruolo a disposizione dell’allenatore.

Juve su Vlahovic, l’annuncio di Barone sul futuro

Uno dei nomi che ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori in Italia è di sicuro quello di Dusan Vlahovic, centravanti di livello assoluto e che quest’anno (al netto della giovane età) ha collezionato più di 20 gol, un bottino che ha attirato gli occhi dei top club italiani. La Juventus, si, ma anche la Roma ed il Milan stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione dell’attaccante della Fiorentina.

Ma sembra che Vlahovic, nonostante l’interesse di diversi club importanti, alla fine resterà proprio in quella squadra, la Fiorentina, che gli ha permesso di esplodere. A confermarlo è Joe Barone, nel corso di un intervento attraverso Instagram.

“Vlahovic ha altri due anni di contratto e stiamo lavorando per il suo rinnovo, faremo di tutto, da parte nostra, per riuscirci”, le parole di Joe Barone che evidentemente testimoniano quanto la società toscana abbia ancora voglia di puntare su Vlahovic.