Demiral fa un regalo da record all’Italia: “Mai successo”

Demiral protagonista sfortunato di Turchia-Italia. La giocata del difensore turco della Juventus vale il vantaggio azzurro. E l’ironia dei social.

Turchia-Italia è sullo 0-3. La squadra di Roberto Mancini comanda il risultato allo stadio Olimpico di Roma nella gara inaugurale di Euro 2020. Gli azzurri sono avanti grazie all’autorete di Demiral, alle reti di Immobile e di Insigne, entrambe nei secondi quarantacinque minuti di gioco. Proprio il gol del primo vantaggio azzurro vale un record storico. Ovviamente l’azione sfortunata dello juventino Demiral ha incontrato l’ironia dei tifosi italiani che, sui social network, si sono scatenati.

1 – This is the first time in European Championship history that the first goal of the tournament has been an own goal. Unfortunate. #EURO2020 #TURITA pic.twitter.com/iMMPQQnXVB

— OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2021