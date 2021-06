Gli Europei più ricchi della storia: pioggia di milioni per i club, le cifre

Gli Europei di quest’anno saranno i più ricchi della storia per le varie Nazionali ma anche per ciò che incasserà la UEFA.

L’anno di ritardo a causa della pandemia da coronavirus, non ha fatto calare l’entusiasmo per EURO 2020, la prima competizione calcistica itinerante. Si partirà da Roma con Turchia-Italia e si proseguirà fino alla finale allo Stadio di Wembley a Londra. Un lungo cammino, che sarà anche il più ricco di sempre.

Gli Europei più ricchi di sempre: cifre monstre per i club e la UEFA

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, per le nazionali che prenderanno parte alla kermesse ci saranno ben 331 milioni di euro da spartire, ovvero 30 milioni di euro in più rispetto a Francia 2016. Inizialmente, erano stati previsti 371 milioni totali, ma la situazione pandemica ha costretto a rivedere il budget e a procedere con diversi tagli.

Nel dettaglio, la Nazionale vincitrice porterà a casa 30 milioni di euro totali ma alla base ognuna delle 24 squadre riceverà 9,5 milioni di euro per la partecipazione dalla fase finale. Per quanto riguarda i gironi: ogni vittoria varrà un milione di euro, il pareggio invece la metà, ovvero 500mila euro. Passare agli ottavi garantirà 1,5 milioni di euro, ai quarti 2,5 milioni e alle semifinaliste andranno 4 milioni di euro totali. Per le due finaliste invece 5 milioni. Un bottino molto ricco, che favorirà anche la UEFA. Pare, infatti, che il fatturato totale della competizione toccherà i 2 miliardi di euro, arrivando all’utile di 850 milioni di euro, che dovrebbero bastare per rimettere a posto tutti i conti.